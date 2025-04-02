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02.04.2025 (23:30)

В Амурском соединении дальней авиации стартовал комплекс мероприятий, направленных на безопасность дорожного движения

В воинских частях дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке проводится обширный комплекс мероприятий, направленных на безопасность дорожного движения.

С военнослужащими проведут занятия, на которых обсудят вопросы касаемо требований по соблюдению Правил дорожного движения (ПДД) и недопущению их нарушения. Личному составу будет доведена информация о привлечении к уголовной и административной ответственности за нарушение ПДД, проведут профилактические беседы по безопасности дорожного движения, а также проведут анализ нарушений ПДД.

Основной задачей комплекса мероприятий является поддержание высокой дорожно-транспортной дисциплины, а также проверка соблюдаемых требований военнослужащими на служебном и личном транспорте.


 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Безопасность
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