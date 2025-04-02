02.04.2025 (22:30)

В Саратовской области военнослужащие дальней авиации провели тренировку с подразделениями антитеррора

В Саратовской области на базе полка дальней авиации прошла комплексная тренировка по противодействию терроризму.

В ходе динамических розыгрышей отработаны действия по своевременному пресечению проникновения групп условного противника на территорию авиационного полка, объектов и сооружений соединения, а также выполнены задачи по блокированию диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Медицинский состав подразделения антитеррора отработал эвакуацию условно раненых военнослужащих в безопасную зону и оказание первой медицинской помощи.

«В соединении дальней авиации уделяется большое внимание противодействию терроризму, отработки элементов безопасности военной службы и жизнедеятельности военнослужащих всех категорий, поэтому данные мероприятия проводятся на постоянной основе, в различных вариантах действий условного противника на импровизированных театрах боевых действий», - сообщил начальник штаба соединения дальней авиации.

При проведении мероприятия были проверены силы и средства подразделений, личный состав, штатные оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разведки, связи и наблюдения.

Для создания максимально реалистичной обстановки захвата в тренировки использовали холостые боеприпасы и дымовые шашки.

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