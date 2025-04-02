02.04.2025 (20:30)
Военные коммунальщики Северного флота провели торжественное собрание, посвященное 8-й годовщине образования ЦЖКУ МО РФ
Военные коммунальщики Северного флота провели торжественное собрание, посвященное 8-й годовщине со дня образования «Центрального жилищно-коммунального управления» Министерства обороны Российской Федерации.
На торжественном собрании коллектива начальник ЖКС № 10 Владимир Лазарев наградил почетными грамотами лучших сотрудников за вклад в развитие службы и выразил уверенность, что ЖКС № 10 и впредь будет достойно выполнять поставленные задачи, обеспечивая стабильное функционирование жилищно-коммунального хозяйства в сложных климатических условиях.
Жилищно-коммунальная служба № 10 Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) ежедневно обеспечивает комфортные условия проживания и работы военнослужащих и гражданского персонала на обширной территории северных регионов страны.
Несмотря на суровые северные условия, когда снежный покров держится около 200 дней в году, температура воздуха опускается ниже 30 градусов, а отопительный период длиться до 9 месяцев - коллектив ЖКС № 10 обеспечивает стабильное прохождение отопительного периода 2024-2025 гг., не допуская технологических сбоев и аварий.