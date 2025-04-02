02.04.2025 (19:30)

Базовый тральщик «Александр Обухов» успешно провел артиллерийские стрельбы в акватории Балтийского моря

В акватории Балтийского моря базовый тральщик «Александр Обухов» завершил серию практических артиллерийских стрельб, продемонстрировав высокую эффективность и профессионализм своего экипажа.

В ходе учений были успешно уничтожены все цели, представляющие условного противника, в том числе беспилотные летательные аппараты (БЛА) и безэкипажные катера (БЭК).

Для имитации действий противника были задействованы зонд на якоре и макеты безэкипажных катеров, которые имитировали быстроходные средства и БЛА.

После выполнения артиллерийских стрельб экипаж «Александра Обухова» отработал дополнительные навыки, включая постановку тралов, поиск морских мин и траление определенного участка морской акватории. В частности, был осуществлен поиск учебных мин с использованием электромагнитных, акустических и контактных тралов.

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