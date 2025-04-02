02.04.2025 (18:30)

Экипаж противодиверсионного катера «Владимир Носов» отработал учебно-боевые задачи в Балтийском море

Экипаж противодиверсионного катера «Владимир Носов» Балтийского флота, провел учение в Балтийском море по уничтожению беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и безэкипажных катеров.

В ходе выполнения задач по патрулированию Балтийского моря и защите гражданских судов от угроз со стороны условного противника, экипаж катера провел учение с выполнением стрельб из штатного вооружения.

По замыслу учения, от средств наблюдения в районе выполнения задач были обнаружены несколько БЭК «противника», которые в последующим были уничтожены огнем из крупнокалиберного пулемета.

Также, экипаж выполнил стрельбу по имитированным воздушным целям, обозначающий БЛА условного противника, в качестве мишеней был задействован воздушный макет зонда на якоре.

Противодиверсионный катер предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, для поддержки действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и на подступах к нему. Способен автономно находиться в море до пяти суток при дальности плавания до 200 морских миль.

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