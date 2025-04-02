02.04.2025 (16:30)

Морские пехотинцы Балтийского флота провели тактическое учение с боевой стрельбой

В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота военнослужащие соединения морской пехоты Балтийского флота провели ротное тактическое учение на одном из полигонов в Калининградской области.

В ходе проведения занятий по боевой подготовке военнослужащие в составе роты выполнили боевые стрельбы по различным типам мишеней из автоматов и пулемётов, снайперских винтовок, подствольных и ручных противотанковых гранатомётов, а также из вооружения бронетранспортеров «БТР-82А».

Основываясь на опыте проведения специальной военной операции, морские пехотинцы отработали действия в наступлении и обороне, выполнили задачи по преодолению минно-взрывных заграждений и эвакуацию условно раненых с поля боя, учитывая плотность огня противника.

На последующих этапах учения морпехи провели подготовку и ведение противодесантной обороны морского побережья для отражения высадки отряда морского десанта «противника» с проведением контратак и восстановлением оборонительной линии. Основными целями учения явились проверка боевой готовности подразделений морской пехоты Балтийского флота, совершенствование боевой слаженности при подготовке и ведении наступления и действий в обороне.

В общей сложности, в плановом мероприятии боевой подготовки было задействовано свыше 100 военнослужащих и до 20 единиц военной и специальной техники.

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