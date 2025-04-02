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02.04.2025 (14:30)

Военнослужащие Балтийского флота отрабатывают десантирование с транспортно-боевых вертолетов

Бойцы морского спецназа и специалисты спасательных парашютно-десантных групп Балтийского флота выполняют прыжки в рамках плановых занятий по парашютно-десантной подготовке на одном из полигонов в Калининградской области.

Воздушное десантирование выполняется военнослужащими на различных парашютно-десантных системах, а также управляемых парашютных системах «Мальва» и «Арбалет». Все участники тренировки производят прыжки в полной боевой экипировке с оружием и дополнительным снаряжением, в зависимости от поставленных задач.

Десантирование выполняется из транспортно-боевых вертолетов Ми-8 морской авиации на высотах около 800 метров, группами до 20 человек, как в светлое, так и в темное время суток.

Каждый военнослужащий должен приземлиться на необорудованную площадку в указанном районе и немедленно приступить к выполнению задач по предназначению

Спецназовцы после приземления оттачивают навыки захвата пленных, ведение разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, применение современной топографической системы контроля и навигации «ГЛОНАСС», а также усовершенствованных станций ближней разведки и переносных средств наземной разведки.

У спасателей после приземления стояли задачи по обнаружению условно потерпевших и оказании им помощи в экстремальных условиях и ситуациях.

Прыжки с парашютом входят в обязательную программу подготовки подразделений специального назначения и спасательных парашютно-десантных групп Балтийского флота.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Боевая подготовка
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