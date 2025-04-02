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02.04.2025 (13:30)

Военнослужащие ЛенВО провели тренировку по противодействию терроризму

Военнослужащие Ленинградского военного округа провели тренировку с подразделением противодействия терроризму по отражению нападения условного противника.

По замыслу тренировки, условные террористы предприняли попытку проникновения на территорию военного городка, с целью захвата вооружения и военной техники.

Подразделение противодействия терроризму выдвинулось к месту происшествия, где совместно с суточным нарядом оцепили назначенные районы, блокировали пути возможного отхода условных групп незаконных вооруженных формирований и уничтожили их огнем из стрелкового оружия и гранатометов РПГ-7, а также из вооружения.

Пресс-служба Ленинградского военного округа
Метки:
Ленинградский военный округ , Боевая подготовка
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