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02.04.2025 (17:00)

Военнослужащие ЛенВО в Курской области провели боевые стрельбы из комплекса вооружения БМП-2

Военнослужащие мотострелковых подразделений общевойскового соединения Ленинградского военного округа выполнили упражнения контрольных стрельб из комплекса вооружения БМП-2 на полигоне в рамках полевого выхода.

Появляющиеся и движущиеся мишени, имитирующие легкобронированную технику противника, находились на расстоянии от 1500 до 500 метров.

Кроме выполнения упражнения контрольных стрельб военнослужащие отработали ряд нормативов по огневой, тактической и медицинской подготовке.

Всего в мероприятии приняли участие свыше 70 военнослужащих.

Пресс-служба Ленинградского военного округа
Метки:
Ленинградский военный округ , Боевая подготовка
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