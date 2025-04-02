02.04.2025 (17:00)
Военнослужащие ЛенВО в Курской области провели боевые стрельбы из комплекса вооружения БМП-2
Военнослужащие мотострелковых подразделений общевойскового соединения Ленинградского военного округа выполнили упражнения контрольных стрельб из комплекса вооружения БМП-2 на полигоне в рамках полевого выхода.
Появляющиеся и движущиеся мишени, имитирующие легкобронированную технику противника, находились на расстоянии от 1500 до 500 метров.
Кроме выполнения упражнения контрольных стрельб военнослужащие отработали ряд нормативов по огневой, тактической и медицинской подготовке.
Всего в мероприятии приняли участие свыше 70 военнослужащих.
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