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02.04.2025 (11:30)

У побережья Камчатки морские тральщики Тихоокеанского флота провели учение по поиску и уничтожению морских мин

В акватории Авачинского залива морские тральщики «МТ-264» и «МТ-265» Тихоокеанского флота (ТОФ) провели зачётное тактическое учение по поиску и обезвреживанию морских мин, а также противороботовую защиту.

В рамках учения корабельная тральная группа ТОФ в составе морских тральщиков «МТ-264» и «МТ-265» успешно отработала задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, форсированию минного заграждения с выполнением комплекса мероприятий по уничтожению плавающих, донных и якорных мин. В ходе ведения поиска и траления в заданном квадрате, кораблями были успешно обнаружены и уничтожены все учебные мины.

Кроме того, экипажи провели комплекс стрельб из крупнокалиберных пулемётов и артиллерийских установок АК-630М по морским и воздушным целям, имитирующим безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты условного противника.

Мероприятие приводилось в соответствии с планом боевой подготовки флота в одном из морских полигонов Авачинского залива.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Тихоокеанский флот , Боевая подготовка
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