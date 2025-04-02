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02.04.2025 (10:30)

Инструкторы танков Т-90М «Прорыв» завершили программу дополнительной подготовки экипажей в Ленинградской области

Специалисты учебного центра Ленинградского военного округа завершили программу дополнительной подготовки экипажей танков Т-90М «Прорыв» в Ленинградской области.

Танкисты освоили современный опыт ведения военных действий в условиях, максимально приближенных к боевым условиям на полигоне. В программу подготовки включены занятия по одиночному выполнению боевых задач, а также в составе взвода и роты.

Особое внимание в ходе дополнительного курса подготовки уделено противодействию противотанковым расчетам, расчетам беспилотных аппаратов «противника», а также организации танковой засады, ведению фланговой стрельбы с учетом рельефа и препятствий и ведению встречного танкового боя на максимальных дальностях.

Пресс-служба Ленинградского военного округа
Метки:
Ленинградский военный округ , Боевая подготовка
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