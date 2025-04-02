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02.04.2025 (09:30)

В филиале Нахимовского военно-морского училища в г. Владивостоке прошёл День открытых дверей

В филиале Нахимовского военно-морского училища в г. Владивостоке прошёл День открытых дверей. На мероприятие пришли кандидаты на поступление, их родители и родственники.

С приветственным словом к гостям учебного заведения обратился начальник филиала Нахимовского военно-морского училища в г. Владивостоке контр-адмирал Владимир Бураков, который отметил, что новые воспитанники пополнят нахимовскую семью в год 80-летия Великой Победы и год Защитника Отечества.

Педагоги, работники медицинского пункта, психологи, нахимовцы познакомили гостей с правилами приёма, требованиями к сдаче вступительных испытаний, спецификой обучения, учебно-материальной базой, условиями проживания и ответили на заданные вопросы.

В завершение Дня открытых дверей гости получили буклеты с информацией о филиале НВМУ в г. Владивостоке.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Тихоокеанский флот , Нахимовское училище
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