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02.04.2025 (23:00)

Участник СВО провёл урок мужества для школьников в Республики Татарстан

Участник специальной военной операции (СВО), военнослужащий танкового соединения группировки войск «Центр» Андрей Спиренков провёл урок мужества для школьников. Мероприятие прошло на базе детско-юношеского центра города Бугульма Республики Татарстан.

В ходе беседы с подрастающим поколением Андрей Спиренков рассказал о своём боевом пути, мужестве и отваге российских танкистов в зоне СВО. Кроме того, военнослужащий на примере подвигов своих сослуживцев напомнил ребятам значение слов «доблесть» и «честь», подчеркнул важность знать и уважать историю Отечества, быть достойными гражданами своего государства и защищать честь страны на любом уровне. По окончании мероприятия дети передали военнослужащему письма для участников СВО, фронтовые треугольники будут переданы российским танкистам в ближайшее время. Основная цель мероприятия - патриотическое воспитание молодёжи, преемственность поколений между действующими и будущими защитниками Отечества.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
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