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02.04.2025 (22:00)

Специалисты РХБ защиты ЦВО в Алтайском крае ликвидировали последствия химической атаки «противника» в ходе тренировки

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа (ЦВО) ликвидировали последствия химической атаки условного противника в ходе тренировки в Алтайском крае.

В ходе планового мероприятия боевой подготовки личный состав отработал порядок действий подразделений при получении сигнала о химическом заражении местности на военном объекте после применения условным противником химического оружия.

Специалисты РХБ защиты выдвинулись в назначенный район, где провели химическую разведку, определили степень условного заражения объектов и участков местности, провели отбор проб воды, воздуха и почв для проведения исследований. Также военнослужащие отработали задачи по специальной обработке техники и вооружения.

При выполнении задач личным составом использовались машины аэрозольного противодействия и авторазливочные станции.

Всего в тренировке было задействовано около 50 военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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