02.04.2025 (20:00)

Челябинские юнармейцы приняли участие в патриотическом мероприятии

Участники юнармейского движения города Карабаш Челябинской области приняли участие в патриотическом мероприятии. Оно приурочено к 80-летию советского народа в Великой Отечественной войне.

Школьники проверили свои знания по истории Отечества, ответив на вопросы викторины «Минутка истории», а также узнали об уральцах, внёсших свой вклад в приближение победы, о судьбах ленинградских детей, которые были эвакуированы на Южный Урал. Затем юнармейцы написали письма военнослужащим – участникам специальной военной операции (СВО), которые сегодня выполняют задачи на передовой. Ребята поблагодарили участников спецоперации за их мужество и отвагу, пожелали скорейшего возвращения домой к родным и близким с победой. Фронтовые треугольники будут направлены в ближайшее время в подразделения группировки войск «Центр».

В завершении патриотического мероприятия юнармейцы приняли участие в военно-тактической игре «Лазертаг». Участники продемонстрировали свои навыки по огневой и физической подготовке. По результатам состязания победители были награждены грамотами и памятными подарками.

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