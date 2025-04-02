02.04.2025 (12:30)

Первые призывники начали проходить комиссии в рамках стартовавшей весенней призывной кампании

Жители Екатеринбурга и Свердловской области, получившие повестки в рамках весенней призывной кампании 2025 года, начали проходить собеседования, медицинские осмотры и профориентационный отбор в ходе прохождения призывной комиссии в военных комиссариатах Центрального военного округа (ЦВО).

В рамках призывной кампании в первую очередь отбирают кандидатов для прохождения военной службы по призыву в специализированных подразделениях – президентском полку, пограничных войсках, ракетных войсках стратегического назначения и др. Все кандидаты проходят первичное и, при необходимости, углубленное медицинские обследования, в ходе которых определяется категория годности гражданина. Кроме того, для более эффективного распределения на будущие воинские специальности призывники проходят мероприятия профориентационного отбора и психологическое тестирование для определения уровня психологической устойчивости.

Весенний призыв 2025 года стартовал 1 апреля в 28 субъектах Российской Федерации, расположенных в границах ответственности Центрального военного округа. Исключение составляет Ямало-Ненецкий автономный округ, где призыв проходит только один раз в год осенью. Завершится весенняя призывная кампания 15 июля.

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