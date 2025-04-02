02.04.2025 (12:15)

Заявление Минобороны России

За прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры.



2 апреля в 02.11 в Курской области в результате атаки украинского БПЛА на подстанцию 110 кВ в районе н.п. Клюква филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго») произошло отключение трансформатора с прекращением электроснабжения более 1,2 тыс. бытовых потребителей в Курском районе.



Кроме того, в 03.14 в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» произошел обрыв провода в пролетах опор высоковольтной линии 6 кВ с прекращением электроснабжения более 300 бытовых потребителей в Курском районе.



На фоне заявлений различных представителей киевского режима, начиная с Зеленского, о соблюдении ограничений на удары по энергообъектам России, ВСУ планомерно наносит удары с применением БПЛА и артиллерийских систем по российской энергетической инфраструктуре.

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