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02.04.2025 (12:15)

Заявление Минобороны России

За прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры.

2 апреля в 02.11 в Курской области в результате атаки украинского БПЛА на подстанцию 110 кВ в районе н.п. Клюква филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго») произошло отключение трансформатора с прекращением электроснабжения более 1,2 тыс. бытовых потребителей в Курском районе.

Кроме того, в 03.14 в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» произошел обрыв провода в пролетах опор высоковольтной линии 6 кВ с прекращением электроснабжения более 300 бытовых потребителей в Курском районе.

На фоне заявлений различных представителей киевского режима, начиная с Зеленского, о соблюдении ограничений на удары по энергообъектам России, ВСУ планомерно наносит удары с применением БПЛА и артиллерийских систем по российской энергетической инфраструктуре.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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