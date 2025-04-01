01.04.2025 (12:45)

Военнослужащие военной полиции поздравили Семеновский полк с годовщиной

Сегодня в Москве на базе Семеновского полка прошло торжественное мероприятие, посвященное двенадцатой годовщине со дня его образования.

Командование Управления коменданта охраны (Министерства обороны Российской Федерации) передали «семеновцам» поздравления от руководства Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации.

Также военные полицейские поощрили ведомственными наградами, ценными подарками и знаками Военнослужащие Семеновского полка несут под руководством должностных лиц УКО (МО РФ) службу в караулах по охране расположения центральных органов военного управления в Москве.

В ходе мероприятия наиболее отличившиеся «семеновцы» были поощрены знаками отличия и грамотами.

Управление коменданта охраны (Министерства обороны Российской Федерации) является структурным подразделением, непосредственно подчиненным начальнику Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации.

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