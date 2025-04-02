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02.04.2025 (15:30)

Кинологические расчеты военной базы ЮВО в Армении пресекли попытку проникновения условного противника на территорию соединения

Караульные кинологические расчеты военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении провели занятия со служебными собаками на специальном учебно-тренировочном комплексе.

Военные кинологи изучили теоретические материалы и выполнили практические задания по общему курсу дрессировки. Также провели занятия по специальному курсу, в ходе которых караульные собаки преодолевали полосу препятствий. Полоса препятствий включает в себя более тридцати естественных и искусственных препятствий.

Итогом проведенных занятий с кинологическими расчетами военной базы ЮВО в Армении, стало задержание и обезвреживание условного противника при попытке проникновения на территорию соединения, все расчеты справились с поставленными задачами.

На службе в военной базе ЮВО в Армении состоят собаки таких пород как немецкая, восточно-европейская, среднеазиатская и кавказская овчарки.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
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