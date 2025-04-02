02.04.2025 (16:00)

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, отрабатывают действия по тактической медицине на полигоне ЮВО

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, оттачивают свои навыки по ведению штурмовых действий в учебном центре Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области.

В ходе подготовки военнослужащие оттачивают навыки в штурме населенных пунктов, зданий и опорных пунктов. Отдельное внимание во время подготовки уделяется тактической медицине.

Главной целью занятий является изучение личным составом методики оказания первой медицинской помощи. Кроме базовых навыков и наложения жгутов, уклон делается на различные способы эвакуации под огнём противника.

В начале занятия, военнослужащие отработали наложение жгутов и бандажей. При этом инструкторы отметили важность правильной укладки жгута в подсумок перед боевым выходом. По ходу занятия, поставленные задачи усложнялись. Военнослужащим ставили временные рамки, ограничивали мобильность.

После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения задач по предназначению.

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