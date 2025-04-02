02.04.2025 (15:00)

В Ставрополе прошел чемпионат ВС РФ по легкой атлетике среди довузовских образовательных учреждений Минобороны России

В Ставрополе состоялось первенство ВС РФ по легкой атлетике среди довузовских образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации. В нем приняли участие 29 команд суворовских, кадетских училищ и корпусов, а также пансионов воспитанниц Минобороны.

Церемония открытия чемпионата прошла в стенах Ставропольского президентского кадетского училища (СПКУ). Для участников и гостей выступили танцевальные и песенные коллективы Ставропольского края.

С приветственной речью к гостям обратились начальник СПКУ полковник Вячеслав Преснухин, главный тренер ВС РФ по легкой атлетике, мастер спорта международного класса подполковник Елена Донькина, тренер спортивной команды по легкой атлетике ЦСКА, мастер спорта майор Илья Пунич, старший инспектор отдела физической подготовки управления физической подготовки и спорта ВС РФ подполковник Алексей Лащев, председатель региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Ставропольского края», мастер спорта международного класса Надежда Лобойко и заместитель министра физической культуры и спорта Ставропольского края Иса Абдуллаев.

Они отметили, что Ставрополье впервые принимает данный турнир на своей земле, подчеркнули важность спорта и физической культуры в целях поддержания боевой подготовки, а также пожелали легкоатлетам честной борьбы и высоких достижений.

Соревнования проходили в течение двух дней на базе ставропольского легкоатлетического манежа. Спортсмены совершили забеги на дистанции 60, 200, 400, 1000 и 3000 метров, прыжки в длину и поучаствовали в эстафетном беге.

По итогам командного зачета среди юношей первое место заняли атлеты Краснодарского ПКУ, серебряными призерами стали воспитанники Ставропольского ПКУ, третье место заняла команда Оренбургского ПКУ.

Среди девушек на первом месте спортсменки из Санкт-Петербургского пансиона воспитанниц, на втором – из Московского пансиона. Бронзовыми призерами стали девушки Кызылского ПКУ.

Особенно отличившиеся по результатам в личном зачете стали Артем Лемешко из Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса, который пробежал 60 метров всего за 7,11 секунд, учащиеся Санкт-Петербургского пансиона воспитанниц: Варвара Никитина, которая пробежала 400 всего за 1 минуту 00,39 секунд, а также Вероника Запольнова, преодолевшая 3 000 метров за 10 минут 47,06 секунд. Девушки такими результатами выполнили норматив 1 спортивного разряда.

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