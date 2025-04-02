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02.04.2025 (11:00)

В 15-й армии ВКС особого назначения прошел конкурс среди лучших специалистов и расчетов дежурных смен объединения

В целях повышения профессионального мастерства боевых расчетов в период с 25 по 27 марта в 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения состоялся ежегодный конкурс «Центр управления – 2025» среди лучших специалистов в области управления войсками.

Первый день конкурса начался с прибытия и регистрации участников. С напутственным словом к личному составу дежурных смен обратился начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майор А.В. Ревенок. После инструктажа и доведения плана проведения конкурса участники приступили к сдаче нормативов.

Для определения лучших специалистов и расчетов военнослужащим необходимо было пройти три этапа. В первом этапе участники конкурса выполнили нормативы по физической подготовке. Во втором этапе конкурсантам предстояло выполнить первое упражнение учебных стрельб из пистолета Макарова.

Заключительным этапом стала проверка теоретических знаний и практических навыков. Дежурные смены отработали вопросы боевого управления, выполнили нормативы по порядку действий при приведении в высшие степени боевой готовности.

На церемонии награждения командующий 15-й армией Воздушно-космических сил особого назначения генерал-лейтенант А.П. Вышинский вручил лучшим специалистам и расчетам дежурных смен медали и грамоты.

По итогам конкурса лучшим боевым расчетом армии стал расчет Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова, завоевав кубок в командной номинации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Соревнования
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