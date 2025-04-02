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02.04.2025 (12:00)

Сотрудники ВАИ в Приморье провели занятия по безопасности дорожного движения

В Приморском крае сотрудники региональной военной автомобильной инспекции (ВАИ) провели занятия по обеспечению безопасности дорожного движения в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.

Специалисты провели технический осмотр военных автомобилей, в том числе осуществили диагностику рулевого управления автомобиля и проверку величины суммарного люфта рулевого колеса. При проведении осмотра использовалось современное штатное электронное оборудование передвижного пункта технического контроля транспортных средств.

Также в ходе мероприятий с водителями транспортных средств, старшими машин и начальниками контрольно-технических пунктов инспекторы провели теоретические и практические занятия по организации внутренней службы в парках воинских частей, а также по порядку возвращения транспортных средств из рейса и проверке машин перед выездом из парка.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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