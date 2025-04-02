02.04.2025 (21:00)

Тактико-специальное занятие состоялись с военнослужащими соединения РХБ защиты ВВО в Республике Бурятия

С военнослужащими соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, проведены занятия по технической, специальной и тактической подготовке.

В ходе тренировки военнослужащие провели оценку обстановки на условно зараженных участках местности, выполнили отбор проб условно зараженного грунта, а также произвели поиск радиоактивных и химических источников на местности, технике и в воздухе.

Также в рамках проведения занятия, военнослужащие выполнили нормативы по использованию средств индивидуальной защиты и преодолению условно зараженных участков местности. Помимо этого со специалистами РХБ защиты прошли занятия по эффективному применению приборов и машин химической разведки.

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