02.04.2025 (21:00)
Тактико-специальное занятие состоялись с военнослужащими соединения РХБ защиты ВВО в Республике Бурятия
С военнослужащими соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, проведены занятия по технической, специальной и тактической подготовке.
В ходе тренировки военнослужащие провели оценку обстановки на условно зараженных участках местности, выполнили отбор проб условно зараженного грунта, а также произвели поиск радиоактивных и химических источников на местности, технике и в воздухе.
Также в рамках проведения занятия, военнослужащие выполнили нормативы по использованию средств индивидуальной защиты и преодолению условно зараженных участков местности. Помимо этого со специалистами РХБ защиты прошли занятия по эффективному применению приборов и машин химической разведки.