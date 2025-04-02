02.04.2025 (18:00)

Более десяти тысяч граждан будут призывны весной 2025 года с территории Дальневосточного федерального округа на военную службу по призыву

1 апреля в Восточном военном округе начался весенний 2025 года призыв граждан на военную службу. Он продлится до 15 июля сего года.

С Дальневосточного федерального округа планируется призвать более десяти тысяч (10 000) граждан. Более 90 процентов из них будут проходить службу в воинских частях Восточного военного округа на территории Дальнего Востока.

В настоящее время созданы все необходимые условия для выполнения задания на призыв граждан весной 2025 года. Первые отправки команд призывников спланированы, и будут осуществляться с середины апреля автомобильным и железнодорожным транспортом.

Отправки команд призывников из Магаданской, Сахалинской областей, Камчатского края и Чукотского автономного округа будут осуществляться авиатранспортом.

В лучшую сторону по организации мероприятий прошедшего осеннего 2024 года призыва на военную службу отмечены Республика Бурятия, Амурская и Сахалинская области.

В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил в новых регионах Российской Федерации – это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там, в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут.

Военнослужащие, отслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут уволены в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.

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