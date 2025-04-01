01.04.2025 (23:15)

Психологи Московского военного округа приступили к сопровождению военнослужащих при подготовке к главному параду страны

В период подготовительной работы к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне психологи Московского военного округа осуществляют сопровождение личного состава, спланированного к участию в главном Параде Победы на Красной площади. Участие в мероприятии примут войска Московского территориального гарнизона, военная техника и авиация.

Особое внимание специалистами-психологами уделяется психологической подготовке военнослужащих: обучению приемам регуляции функционального и психологического состояний, преодоления стрессовых ситуаций, повышению уровня концентрации внимания.

Специалисты психологической службы также помогают военнослужащим справляться с физической и эмоциональной нагрузкой, возникающей в процессе интенсивных тренировок и репетиций. Отдельное внимание уделяется военнослужащим, задействованным в управлении техникой, требующем высокого уровня сосредоточенности и координации взаимодействия.

Праздничное мероприятие традиционно пройдет на главной площади сраны 9 мая 2025 года, объединяя память поколений о великом подвиге и демонстрируя мощь современных российских Вооруженных Сил.

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