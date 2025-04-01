01.04.2025 (22:45)

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО отметил восьмую годовщину со дня образования в Екатеринбурге

Сотрудники и специалисты филиала ФБГУ «Центрального жилищно-коммунального управления» Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) по Центральному военному округу (ЦВО) отметили восьмую годовщину со дня образования. Торжественное собрание прошло в Окружном доме офицеров в Екатеринбурге.

Представители командования ЦВО и руководство филиала поблагодарили коммунальщиков за активную работу в сфере ЖКУ, ответственное отношение к своим профессиональным обязанностям. В связи с праздничной датой было принято решение поощрить наиболее активных и инициативных специалистов и наградить их ведомственными наградами, благодарственными письмами, почётными грамотами и памятными подарками.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трёх федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана и подразделения в Республике Казахстан. Штаб расположен в Екатеринбурге. Филиал «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО обеспечивает стабильное функционирование объектов казарменно и жилищно-коммунального хозяйства ведомства в 28 субъектах, которые входят в состав военного округа.

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