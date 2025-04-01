01.04.2025 (22:15)

Торжественное мероприятие, посвященное 83-летию со дня образования мотострелкового соединения ЦВО состоялось в Алтайском крае

В Алтайском крае состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 83-летию со дня образования отдельной гвардейской мотострелковой Волгоградско-Киевской ордена Ленина, Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова 2-й степени бригады Центрального военного округа (ЦВО).

Торжественный митинг прошел на плацу воинской части и был открыт гимном Российской Федерации и внесением боевого знамени. В ходе мероприятия перед личным составом выступили представители командования части, местных органов власти, участники общественных организаций, которые поздравили военнослужащих и гражданский персонал соединения.

Также состоялась церемония награждения наиболее отличившихся военнослужащих.

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