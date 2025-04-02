02.04.2025 (10:00)

Боевые корабли Каспийской флотилии в ходе планового учения выполнили зенитные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям

В рамках планового учения с группировками сил Каспийской флотилии малые ракетные корабли «Углич», «Великий Устюг», «Град Свияжск», «Туча», «Амур» и ракетный корабль «Татарстан» вышли в Каспийское море для выполнения учебно-боевых задач.

В морских полигонах корабли в составе тактических групп выполнили стрельбы из корабельных 76,2-мм артиллерийских установок АК-176 по морскому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника.

В ходе учения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника были задействованы 30-мм автоматические артиллерийские установки АК-630, а также зенитный ракетный комплекс «Оса-МА-2» с борта ракетного корабля «Татарстан».

Боевые расчёты кораблей при выполнении элементов противороботовой защиты совершенствовали навыки отражения нападения безэкипажных катеров условного противника с помощью крупнокалиберных пулемётов.

С целью отражения ракетных ударов противника личный состав при маневрировании задействовал постановки радиоэлектронных помех.

В ходе планового учения также отработана организация охраны и обороны кораблей при стоянке на незащищённом рейде. В целях противодействия подводным диверсионным силам и средствам каспийцы провели гранатометание из ручного противодиверсионного гранатомёта ДП-64.

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