02.04.2025 (09:30)

Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня «Град» ВДВ уничтожают по боевой технику ВСУ в Курском приграничье

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» артиллерийской бригады ВДВ выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области.

Подразделения беспилотной авиации (БпЛА) артиллеристов ВДВ постоянно ведут воздушную разведку для выявления групп противника, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели, уничтожая, при этом, боевую технику и живую силу ВСУ как в лесистой, так и на открытой местности при их бегстве из населенных пунктов.

Десантники артиллерийской бригады ВДВ круглосуточно несут боевое дежурство и постоянно уничтожают выявленные цели. Получив координаты группы пехоты ВСУ пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчеты РСЗО «Град» артиллеристов-десантников отдельной артиллерийской бригады ВДВ оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив живую силу и технику противника.

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей. После выполнения боевой задачи, расчеты оперативно меняют позиции.

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