01.04.2025 (21:15)

Две выставки трофейной техники НАТО откроются в мае в регионах дислокации ЦВО

Статичная и передвижная выставки трофейной техники НАТО, захваченной и уничтоженной военнослужащими группировки войск «Центр» в ходе боевых действий на фронтах специальной военной операции, начнут работу в мае в Екатеринбурге и Уфе.

Стационарная экспозиция «Сила V правде – гордость и Победа!» откроется в Екатеринбурге 1 мая в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. В ней будет представлено около 30 единиц техники: танк «Abrams», БМП «Bradley» и «Marder», БТР «М113», а также новинки выставки бронетранспортеры «Spartan», «VAB», «Saxon», «Буцефал» и другие.

Передвижная выставка захваченной техники стран НАТО «Сила V правде – гордость и Победа!» начнет свою работу в Уфе 1 мая в канун Дня Победы. Жителям и гостям столицы Республики Башкортостан покажут 10 экспонатов: БМП «Bradley» и «Marder», впервые в составе передвижной выставки, работающей в регионах дислокации Центрального военного округа, зрителям будут доступны для осмотра бронетранспортер «Spartan», бронеавтомобили «MaxxPro» и «Roshel Senator».

Как рассказал полномочный представитель Президента России Артём Жога, открытие выставок накануне Дня Победы в Екатеринбурге и Уфе – это продолжение проекта, который был реализован в прошлом году. Тогда передвижная выставка трофеев посетила 13 регионов страны, в том числе все субъекты Уральского федерального округа. За полгода бойцы группировки войск «Центр» дополнили ее новыми образцами.

«Такие выставки имеют большое значение для патриотического воспитания, показывают силу русского оружия и духа наших бойцов, демонстрируют мощь российского ВПК, в том числе уральских заводов, которые снабжают современным оружием и боеприпасами войска. Кроме того, они наглядно подтверждают, что возможности западного вооружения во многом преувеличены», – добавил полпред.

Первая передвижная выставка трофейной техники стран НАТО «Сила V правде – гордость и Победа!» была впервые отрыта 8 июня 2024 года в городе Верхняя Пышма Свердловской области и завершила свою работу в конце ноября в Ульяновске. Экспонаты посетили 13 регионов страны, ее гостями стали почти 1,4 млн человек.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице