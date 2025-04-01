01.04.2025 (20:45)

Военные полицейские ЦВО накануне Дня Победы приведут в порядок монументы, посвящённые фронтовикам и труженикам тыла в регионах Урала, Сибири и Поволжья

Военнослужащие военных комендатур, дислоцированных в регионах Урала, Сибири и Поволжья накануне 80-й годовщины со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ) приведут в порядок монументы, посвящённые фронтовикам и труженикам тыла. Первыми к патриотической ведомственной акции присоединились военные полицейские Центрального военного округа (ЦВО) из Вольска Саратовской области.

Военнослужащие привели в порядок братскую могила 25-ти продотрядовцев с обелиском, на котором увековечено имя «Коржевина Сергея Николаевича комиссара Вольской вотчины». Представители комендатуры убрали скопившейся за осенне-зимний период мусор, старую листву, а также очистили от пыли и грязи сам монумент. Кроме того, военные полицейские восстановили читабельность надписи на памятнике.

После военнослужащие возложили цветы и почтили минутой молчания память погибших советских граждан, отдавших жизнь за Великую Победу. Подобные мероприятия пройдут также на Урале и в Сибири. Главной целью – это патриотическое воспитания современных защитников Отечества, преемственность поколений и побуждение молодого поколения военнослужащих к изучению и сохранению истории своей страны.

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