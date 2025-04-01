01.04.2025 (20:15)

Более 64 тыс. человек будет призвано весной 2025 года для прохождения военной службы из регионов Урала, Сибири и Поволжья

Более 64 тыс. человек будет призвано весной 2025 года для прохождения военной службы из регионов Урала, Сибири и Поволжья. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа (ОМУ ЦВО) полковник Виталий Малахов.

«С 1 апреля начался призыв на военную службу в Вооружённые Силы Российской Федерации. Из регионов Урала, Сибири и Поволжья будет призвано более 64 тыс. молодых людей. В Центральном военном округе призывная кампания будет проходить в 28 субъектах, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, так как в связи с климатическими условиями в данном регионе призыв проходит только один раз в год – осенью. Срок службы не изменился и по-прежнему составляет 12 месяцев», - подчеркнул начальник ОМУ ЦВО полковник Виталий Малахов.

Виталий Малахов также добавил, что первый отправки новобранцев спланированы с 10 апреля. Все призывники будет направлены в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооружённых Сил Российской Федерации и других воинских формирований на территории России.

«Порядка 15 тыс. человек будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учётную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска», - подчеркнул начальник ОМУ ЦВО.

Для отправки молодого пополнения в соединения и воинские части Московского, Южного и Восточного военных округов будет сформировано 15 воинских эшелонов. Всего воинскими эшелонами планируется перевести около 10 тыс. чел. Также около 1,5 тыс. молодых людей, которые будут проходить службу в воинских частях, дислоцированных в Ленинградском и Восточном военных округах, планируется перевести воздушными судами гражданской авиации. При этом, основное количество граждан из числа молодого пополнения будет перевезена в составе воинских поездных команд.

«Продолжится практика комплектования научных подразделений, предназначенных для решения научно-прикладных задач. Отбор проходит персонально в учебных заведениях и военных комиссариатах из числа наиболее талантливых призывников, годных к военной службе, а также склонных к научной работе. Однако, есть ещё один немаловажный фактор, помимо мною перечисленных. Чтобы стать оператором научной роты, необходимо иметь высшее образование по профилю, соответствующему направлению научных исследований, проводимых в интересах Министерства обороны. Не оставим без внимания комплектование научно-производственных подразделений, осуществляющих внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий, а также спортивных рот, в которых созданы все необходимые условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов», - подчеркнул полковник Виталий Малахов.

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут. Весенняя призывная кампания завершится 15 июля текущего года. Все военнослужащие, выслужившие установленный срок военной службы по призыву будут своевременно уволены и направлены к местам проживания для постановки на учёт в военный комиссариат.

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