01.04.2025 (19:45)

Малый ракетный корабль Северного флота «Рассвет» выполнил комплекс артиллерийских стрельб

Экипаж малого ракетного корабля Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Рассвет» выполнил комплекс артиллерийских стрельб в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Боевые расчеты артиллерийской установки уничтожили морские мишени, имитирующие безэкипажный катер условного противника и плавающую мину.

Также экипаж малого ракетного корабля выполнил задачи по защите корабля от подводных диверсионных сил и средств во время стоянки на якоре с проведением практического гранатометания.

Участок акватории, где выполнялись боевые упражнения, был временно закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.

Малый ракетный корабль «Рассвет» проекта 1234.1 предназначен для борьбы с боевыми кораблями вероятного противника на закрытых морях и в ближней океанской зоне. Имеет на вооружении крылатые противокорабельные ракеты, артиллерийские установки АК-176 и АК-630, зенитно-ракетный комплекс «Оса-МА», радиоэлектронное вооружение.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице