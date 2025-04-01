01.04.2025 (22:45)

В Ростове-на-Дону отметили 8-ю годовщину образования филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО

В Ростове-на-дону в гарнизонном Доме офицеров Южного военного округа (ЮВО) состоялось торжественное мероприятие, посвященное 8-й годовщине образования филиала ФГБУ «Центрального жилищно-коммунального управления» Минобороны России по ЮВО.

В мероприятии приняли участие представители управления ЮВО, правительства Ростовской области и города, а также руководство и сотрудники филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО.

К участникам торжества с поздравительными адресами обратились заместитель командующего войсками ЮВО по строительству и расквартированию полковник Николай Шапошников, начальник филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЮВО) полковник Исрафил Абумуслимов, заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий, заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Марченко Станислав.

Более 30 специалистов филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО в ходе праздничного торжества были поощрении грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками от командования ЮВО, правительства области и города, а также от руководства филиала.

В завершении мероприятия состоялся праздничный концерт в исполнении артистов ансамбля песни и пляски ЮВО и творческих коллективов города.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице