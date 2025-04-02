02.04.2025 (09:00)

Военные комиссариаты в Воронежской области открыли свои двери для призывников

В Воронежской области стартовал весенний 2025 года призыв граждан на военную службу.

После прохождения психологических и медицинских тестов новобранцев ждет призывная комиссия, которая решит вопрос об их годности к военной службе по призыву.

По законодательству призыву подлежат граждане Российской Федерации от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе и не имеющих медицинских противопоказаний. Первые новобранцы поедут в войска с 10 апреля с.г.

Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит – 12 месяцев.

Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил РФ и других воинских формирований на территории Российской Федерации.

В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил РФ в новых регионах Российской Федерации (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут.

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