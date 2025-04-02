02.04.2025 (08:30)

Инженеры группировки войск «Центр» продолжают разминировать участки дорог и прилегающие территории освобожденных населенных пунктов в зоне СВО

Военнослужащие инженерного соединения группировки войск «Центр» ежедневно выполняют задачи по разминированию участков дорог и различных районов местности освобожденных населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ежедневно украинские войска подвергают населенные пункты ДНР артиллерийским обстрелам, в частности снарядами кассетного типа. В ночное время ВСУ регулярно осуществляют дистанционное минирование местности. Саперы группировки войск «Центр» ежедневно обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы, в том числе мины иностранного производства и неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов.

«Минируют сейчас на данный момент с помощью Бабы Яги, то есть все минирование на данный момент осуществляется дистанционно», – рассказал командира роты разминирования Денис Лесничий.

В случае невозможности извлечения опасного предмета саперы уничтожают его на месте при помощи накладного заряда.

Благодаря мужеству и профессионализму военнослужащих 12 отдельной гвардейской инженерной Кенигсбергско-Городокской ордена Жукова краснознаменной бригады группировки войск «Центр» мирные жители освобожденных населенных пунктов Донецкой Народной Республики могут спокойно и безопасно перемещаться по улицам.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице