02.04.2025 (08:00)

Артиллеристы танкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили артиллерийское орудие противника из самоходной установки «Гиацинт-С» на Красноармейском направлении

Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» танкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили артиллерийское орудие ВСУ на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ходе ведения воздушной разведки были получены данные о замаскированном в лесном массиве артиллерийском орудии ВСУ. Расчету самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» были переданы координаты о местонахождении вражеского артиллерийского расчета. Во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов артиллеристы успешно поразили заданную цель. Корректировка огня артиллерийского орудия «Гиацинт-С» велась в режиме реального времени, что позволило уничтожить вражеское орудие с минимальным количеством выстрелов.

Помимо этого, на данном направлении артиллеристы группировки войск «Центр» ведут активную контрбатарейную борьбу, уничтожают минометные расчеты противника, артиллерийские системы западного производства, такие как гаубицы М-777, 155-мм самоходные установки AHS «Krab», боевые машины пехоты производства США «Брэдли» и живую силу ВСУ.

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