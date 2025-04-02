02.04.2025 (07:30)

Расчет РСЗО «Град» мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили живую силу и укрепления ВСУ на краматорско-дружковском направлении

Артиллерийские расчеты мотострелковой бригады Южной группировки войск наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе украинских террористических формирований на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристы также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника.

В ходе поддержки штурмовых подразделений российской армии, расчет РСЗО «Град» уничтожил живую силу и укрепления противника.

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании неуправляемых 122-мм осколочно-фугасных снарядов в заданный район.

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