02.04.2025 (07:00)

Военнослужащие 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южного военного округа проводят боевую подготовку на мототехнике в тыловом районе ДНР

В зоне специальной военной операции активно применяются мотовзводы. С помощью мотоциклов подразделениям, ведущим боевые действия, доставляют необходимые материальные средства – продукты питания, воду, средства связи и боеприпасы. Мототехника на передовой позволяет также проводить более безопасную и быструю ротацию личного состава, эвакуацию раненных и подвоз штурмовиков для выполнения боевых задач.

Прежде, чем приступить к выполнению боевых задач, мотоциклисты 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа в тыловом районе Донецкой Народной Республики проходят обучение на различных полигонах. Военнослужащие до автоматизма отрабатывают навыки маневрирования, доставку личного состава и различных полезных грузов, а также уход от вражеских беспилотников и артиллерии.

Мотоциклист при должной подготовке может привезти на передовые позиции значительно больший груз, значительно дальше и зачастую – значительно быстрее. При этом высокая скорость и маневренность мотоцикла выгодно отличают его от, к примеру, квадроцикла – высокопроходимого и грузоподъемного, но достаточно медленного и громоздкого в лесистой местности.

- «300 кубов, запас хода 200 километров… Здесь такая местность, что посадки все по 900 метров, посадка - поле, посадка – поле – 900 метров. Эти 900 метров пробежать тяжело. После этого поля, либо такой посадки потом вступить в бой тем более тяжело. Понятно, адреналин бьет в кровь, и ты немножко прям думаешь, вот это у меня сил сколько, из-за адреналина, но когда на нем (прим. – на мотоцикле) заскакиваешь, ты полон сил. Вот отсюда слазит мой второй номер и все - он полон сил, он может еще стартануть эти 900 метров, следующую посадку взять. Поэтому это добавляет уверенности, добавляет резкости» - рассказал военнослужащий с позывным Есенин.

Мотоциклы выигрывают среди остальной военной техники за счет узких колес, которые снижают риск наехать на мину и хорошо проходят по бездорожью. Габариты позволяют маневрировать, чтобы не стать мишенью для противника.

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