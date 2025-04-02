02.04.2025 (06:30)

Расчеты РСЗО «Град» в составе группировки войск «Север» уничтожили боевую технику и скопления живой силы ВСУ в курском приграничье

Во взаимодействии с передовыми разведывательными группами и беспилотной авиацией расчёты РСЗО «Град» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север» наносят точные удары по местам сосредоточения живой силы и боевой техники противника, опорным пунктам и наблюдательным постам, а также по маршрутам передвижения бронированных машин и мобильных огневых средств ВСУ.

В условиях необходимости быстрого реагирования и максимальной концентрации, расчёты боевых машин РСЗО «Град» несут круглосуточное дежурство.

В ходе воздушной разведки с использованием средств объективного контроля выявляются участки местности, где сосредоточены подразделения ВСУ, пытающиеся закрепиться в приграничном районе Курской области. Затем разведчики передают точные координаты целей артиллерийским расчётам для их уничтожения.

После подготовки реактивной установки к стрельбе расчёты РСЗО выдвигаются в район стрельбы. После выполнения боевой задачи расчёт оперативно сворачивается и перемещается в безопасное место для перезарядки.

Благодаря данным, полученным с беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени, можно убедиться в успешном поражении целей.

Из-за своей высокой эффективности и огневой мощи «Грады» постоянно находятся под угрозой атаки вражеских дронов. Поэтому расчёты не задерживаются на одном месте и маскируют свои машины так, чтобы они не были видны с воздуха.

Артиллеристы постоянно в боевой готовности. В сутки совершают несколько выездов в любое время дня и ночи.

Расчёты боевых машин в своей тактике используют эффект неожиданности. Противник не знает, откуда прилетят реактивные снаряды.

Важную роль в нанесении удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов. Собранные данные оперативно передаются в полевые штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей.

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