02.04.2025 (06:00)

Расчеты БпЛА группировки войск «Запад» уничтожили расчет БпЛА и бронированную технику ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие группировки войск «Запад» ежедневно применяют различные боевые беспилотные летательные аппараты (БпЛА) в ходе уничтожения противника в зоне проведения СВО.

Операторы БпЛА самолетного типа «Молния» отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» продемонстрировали боевую работу по уничтожению расчета БпЛА, живой силы и бронированной техники подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области.

Боевое дежурство подразделением ведётся круглосуточно, а поставленные задачи выполняются вопреки метеоусловиям.

Благодаря разведке, личный состав подразделения эффективно уничтожает выявленные цели. В сутки бойцы совершают по несколько вылетов на FPV-дронах и беспилотниках самолетного типа, поддерживают наступающую пехоту, поражают взводные опорные пункты и технику боевиков ВСУ.

Мастерство пилотирования, выработанное благодаря сотням часов налёта и постоянному совершенствованию навыков, позволяет уничтожать противника даже при ненастной погоде. Бойцы проходят маршрут от точки запуска до цели на предельно малых высотах.

Согласно разведданным, были установлены координаты местонахождения цели, и получена информация о подготовке противника к запуску ударного беспилотника. Данные координаты были переданы на командный пункт БпЛА. После этого расчет «Молнии» подготовил «камикадзе» к полету, снарядив его осколочно-фугасными снарядами и произвел пуск беспилотника по цели, которая находилась на расстоянии более 35 километров. Пролетев все препятствия, такие как вражеские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пункты воздушного наблюдения, цель была успешно поражена.

Ударный дрон «Молния» за счёт своих тактико-технических характеристик способен наносить удары на большем расстоянии, чем FPV-дрон, и нести на себе боевую часть весом около шести килограммов.

Пластиковый каркас «Молнии» позволяет защитить от влаги все необходимое оборудование и преодолеть расстояние в десятки километров.

БпЛА «Молния» оснащён катапультой. Компрессор создаёт давление, а система резким напором воздуха буквально выдувает беспилотник в полёт. Управление «Молнией» осуществляется с помощью специальных очков, как и управление FPV-дроном.

Данный беспилотник используется для нанесения ударов по различным наземным целям. Благодаря своей простоте и мобильности применение подобного вида «дрона», дает возможность оперативно реагировать на изменения обстановки на поле боя и эффективно противодействовать противнику.

Для управления БпЛА самолетного типа необходимы большие навыки в управлении летательными аппаратами и особые знания в аэродинамике. Военнослужащие каждый новый запуск меняют точку базирования, что позволяет оставаться незамеченными для противника.

В подразделениях никаких проблем с поставками разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов нет.

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