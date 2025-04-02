02.04.2025 (05:30)
Расчет орудия Д-30 группировки войск «Днепр» уничтожил расчет БПЛА противника
На Ореховском направлении в Запорожской области расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск «Днепр» нанес точный удар по расчету БПЛА ВСУ.
Благодаря оперативным данным, полученным от средств воздушной разведки, была своевременно обнаружена позиция расчета БПЛА противника.
Артиллерийский расчет орудия Д-30 развернулся и произвел выстрел, в результате чего цель была уничтожена.
«В последнее время работали по блиндажам, опорным пунктам противника, поражали точки взлета БПЛА противника, а также легкую технику и передвижения групп ВСУ», – пояснил старший наводчик с позывным «Кузбасс».
Уничтожение расчета БПЛА значительно снижает разведывательный и корректировочный потенциал противника на этом участке фронта. Этот успех стал результатом эффективного взаимодействия разведывательных подразделений и артиллерийских расчетов группировки войск «Днепр».