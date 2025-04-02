Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.04.2025 (05:30)

Расчет орудия Д-30 группировки войск «Днепр» уничтожил расчет БПЛА противника

На Ореховском направлении в Запорожской области расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск «Днепр» нанес точный удар по расчету БПЛА ВСУ.

Благодаря оперативным данным, полученным от средств воздушной разведки, была своевременно обнаружена позиция расчета БПЛА противника.
Артиллерийский расчет орудия Д-30 развернулся и произвел выстрел, в результате чего цель была уничтожена.

«В последнее время работали по блиндажам, опорным пунктам противника, поражали точки взлета БПЛА противника, а также легкую технику и передвижения групп ВСУ», – пояснил старший наводчик с позывным «Кузбасс».

Уничтожение расчета БПЛА значительно снижает разведывательный и корректировочный потенциал противника на этом участке фронта. Этот успех стал результатом эффективного взаимодействия разведывательных подразделений и артиллерийских расчетов группировки войск «Днепр».
 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false