02.04.2025 (05:30)

Расчет орудия Д-30 группировки войск «Днепр» уничтожил расчет БПЛА противника

На Ореховском направлении в Запорожской области расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск «Днепр» нанес точный удар по расчету БПЛА ВСУ.

Благодаря оперативным данным, полученным от средств воздушной разведки, была своевременно обнаружена позиция расчета БПЛА противника.

Артиллерийский расчет орудия Д-30 развернулся и произвел выстрел, в результате чего цель была уничтожена.

«В последнее время работали по блиндажам, опорным пунктам противника, поражали точки взлета БПЛА противника, а также легкую технику и передвижения групп ВСУ», – пояснил старший наводчик с позывным «Кузбасс».

Уничтожение расчета БПЛА значительно снижает разведывательный и корректировочный потенциал противника на этом участке фронта. Этот успех стал результатом эффективного взаимодействия разведывательных подразделений и артиллерийских расчетов группировки войск «Днепр».



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