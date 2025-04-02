02.04.2025 (05:00)

Экипажи Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по опорному пункту и личному составу подразделений ВСУ

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по опорному пункту и личному составу подразделений ВСУ.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. По докладам авианаводчика все обнаруженные цели были уничтожены.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

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