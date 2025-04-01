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01.04.2025 (23:30)

Летчики Балтийского флота в ходе учения отработали нанесение удара по отряду кораблей условного противника

В рамках плановых полётов экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ, Су-30СМ2 соединения морской авиации флота отработали задачи по нанесению ракетно-бомбовых ударов по надводным целям в морских полигонах Балтийского моря.

По легенде учения, на командный пункт соединения морской авиации поступила информация о планируемой условным противником десантной операции с осуществлением высадки десанта на побережье Калининградской области. Для вскрытия надводной обстановки и проведения разведки в заданный квадрат моря был направлен Су-24М из состава дежурных сил.

После обнаружения десантного отряда условного противника в воздух были подняты самолеты Су-24М, Су-30СМ и Су-30СМ2.

В назначенном районе летчики отработали условное поражение морских целей. В качестве имитации отряда кораблей условного противника были задействованы боевые корабли и суда обеспечения Балтийского флота.

В общей сложности, в учении было задействовано до 10 бомбардировщиков и многоцелевых истребителей смешанного авиаполка соединения морской авиации Балтийского флота.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Авиация , Учения
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