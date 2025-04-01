01.04.2025 (23:00)

В Ленинградской области прошла тренировка расчетов полка РХБ защиты

На одном из полигонов Ленинградской области подразделения полка РХБ защиты отработали нормативы по тактической и медицинской подготовке, выполнили отбор проб зараженного грунта и преодоление участка местности в условиях имитации применения условным противником оружия массового поражения.

В тренировке приняли участие военнослужащие – участники СВО, проявившие мужество и героизм при выполнении боевых задач, с целью передать боевой опыт молодому пополнению.

Кроме того, расчеты специальной обработки выполнили нормативы по дегазации, дезактивации и дезинфекции условно зараженной техники с применением специальных растворов.

В тренировке была задействована специальная военная техника.

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