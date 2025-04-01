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01.04.2025 (22:30)

Противотанковые подразделения ЛенВО провели боевые пуски из ПТРК «Фагот»

В соответствии с планом боевой подготовки войск Ленинградского военного округа, противотанковые подразделения провели плановые боевые пуски ракет 9М113 с дальностью полета до 4 км из ПТРК «Фагот» по бронированной технике условного противника.

С военнослужащими занимаются инструкторы с боевым опытом, полученным при участии в специальной военной операции (СВО).

Военнослужащие отрабатывают подготовку комплекса к работе, запуск и управление ракетой, ведение разведки и корректировки огня артиллерии, а также техническое обслуживание комплекса.

Благодаря полученным навыкам, бойцы смогут с лёгкостью поражать бронетехнику, укрытия и огневые средства противника, что позволит успешно выполнять все поставленные боевые задачи в зоне СВО. 

После завершения курсов по подготовке операторов военнослужащие ЛенВО будут направлены для выполнения боевых задач в зону проведения СВО в составе группировки войск «Север».  

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Боевая подготовка
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