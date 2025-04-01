01.04.2025 (21:30)

Операторы разведывательных БпЛА ЛенВО совершенствуют навыки управления разведывательным комплексом «Орлан»

Операторы разведывательных БпЛА Ленинградского военного округа совершенствует навыки управления разведывательным БпЛА «Орлан-10» на полигонах Ленинградской области. С военнослужащими занимаются инструкторы с опытом участия в специальной военной операции (СВО).

Военнослужащие отрабатывают подготовку к полету, запуск и управление летательным аппаратом, ведение разведки и корректировки огня артиллерии, а также техническое обслуживание комплекса на лётном поле. Благодаря полученным навыкам, бойцы смогут с лёгкостью производить разведку местности реального противника, что позволит командному составу немедленно принимать решения и успешно выполнять все поставленные боевые задачи в зоне СВО.

За действиями каждого обучаемого следил опытный инструктор, который оценивал качество и время прохождения маршрута.

После завершения курсов по подготовке операторов военнослужащие ЛенВО будут направлены для выполнения боевых задач в зону проведения СВО в составе группировки войск «Север».

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