01.04.2025 (20:30)

Артиллеристы ЛенВО приступили к слаживанию расчетов артиллерийского орудия Д-30 с боевой стрельбой

Артиллерийские батареи мотострелковых соединений и воинских частей ЛенВО, дислоцированных в Ленинградской области, приступили к слаживанию расчетов артиллерийского орудия Д-30 с боевой стрельбой.

Особенностью проведения занятия стала отработка точного и быстрого выбора огневых позиций с учетом естественного рельефа местности, который скрывает подразделение от средств визуальной, звуковой разведки и объективов беспилотных летательных аппаратов условного противника.

На этапе стрельбы командиры батарей осуществляют корректировку огня с помощью разведывательных БпЛА и радиолокационных комплексов (станций) разведки (огневых позиций, движущихся наземных целей) засечку выстрела артиллерийских систем противника огнем из 120-мм артиллерийского орудия Д-30 осколочно-фугасными снарядами поражают мишени, имитирующие минометные батареи и противотанковые орудия условного противника.

Также, для усложнения выполнения огневых задач командирам батарей дают различные вводные, такие как, определение по облаку пыли и вспышкам выстрелов в тёмное время суток, направления и дистанции до цели. Кроме того, расчеты отрабатывают задачи артиллерийской поддержки танковых подразделений при ведении маневренной обороны.

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