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01.04.2025 (22:00)

Гастроли театра фонда «Планета Зацепина» прошли в Йошкар-Олинском ракетном соединении

Артисты театра фонда «Планета Зацепина» провели серию выступлений для военнослужащих и членов их семей Йошкар-Олинского ракетного соединения в рамках гастрольного тура по городам России.

Мюзикл «Сказка о царе Салтане» был представлен на сцене Дворца культуры Российской Армии в Йошкар-Оле. В составе творческой группы – 30 артистов, которые уже посетили более семи городов, включая Тейково.

 По завершении спектакля командование соединения вручило благодарственные письма театральной трупе «Планеты Зацепина», благотворительному фонду «Дети Детям», а также художественному руководителю и режиссёру постановки Музе Ли.

Мероприятие укрепило культурные связи между творческими коллективами и воинскими частями, подарив зрителям яркие эмоции и знакомство с классическим произведением в современной интерпретации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
РВСН , Концерты
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